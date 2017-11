Passato e presente (Rai3): Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, su Rai3.

"Amore e guerra è il binomio che accompagna gran parte della vita di Ernest Hemingway, tra i più importanti scrittori del Novecento, morto suicida a 62 anni. Sposato quattro volte, Hemingway è sul fronte della prima e della seconda guerra mondiale, e tra un conflitto mondiale e l'altro, sui campi di battaglia della guerra civile spagnola, schierato dalla parte dei repubblicani" riferisce in una nota la Rai.



"Un personaggio che il professor Mauro Canali racconta con Ezio Mauro a 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 17 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su rai Storia. La vita avventurosa di Hemingway filtra anche nei suoi romanzi di grande successo: da Addio alle Armi a Per chi suona la Campana, fino a Il vecchio e il mare, ultimo lavoro che gli vale il Premio Nobel nel 1954" diffonde in ultimo la tv di Stato.