Paolo Di Lauro, il boss invisibile a Le origini di Gomorra

Rai Storia, le origini di Gomorra, 17 novembre 2017 alle 21 e 10. Paolo Di Lauro, il boss invisibile.

"Centinaia di società intestate a suoi prestanome, un traffico di droga così imponente da trasformare Scampia nella più grande piazza di spaccio di tutta Europa con un giro di soldi complessivo di oltre mille miliardi di lire all'anno" viene riportato in un comunicato della Rai.



"Per oltre vent'anni quest'uomo schivo e solitario ha costruito un impero economico senza precedenti. Eppure nessuno sapeva che faccia avesse. Nessuno lo aveva mai visto in pubblico. E' Paolo di Lauro - rivela infine la tv di Stato -, protagonista di 'Le origini di Gomorra', in onda venerdì 17 novembre alle 21.10 su Rai Storia. Di Lauro non era arrogante come Cutolo, né alla moda come Giuliano. E neppure sanguinario come Sandokan. Di lui si racconta che amasse contare i soldi più che sparare. Ma da dove veniva Di Lauro? Anche lui, come altri, dai soldi del post terremoto e dal silenzio terribile della politica, che pur sapendo, non ha mosso un dito. La guida, in questo viaggio alla scoperta del boss 'invisibile', è Conchita Sannino."