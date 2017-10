Paola turci "off line" a Quelli che il Calcio

In onda domenica 29 ottobre su Rai2.

"Torna domenica 29 ottobre alle 13.45 l'appuntamento settimanale con 'Quelli che il Calcio' - informa in un comunicato la Rai -, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Grande musica italiana con Paola Turci che presenta al pubblico il nuovo singolo 'Off line', tratto dall'album in uscita il 27 ottobre 'Il secondo cuore New Edition', la nuova versione dell'album uscito lo scorso marzo con grande successo di pubblico e critica, che la cantautrice porterà in tour dal 15 novembre in tutta Italia."



"Accompagnati dalla band dei Jaspers, Paola, Luca e Paolo si esibiranno anche nell'immancabile centone. Dopo l'esibizione, la cantante raggiunge il grande tavolo di Quelli che il calcio, che questa settimana ospita Dan Peterson, Eleonora Pedron, Diego Abatantuono e, come ogni domenica, il guru dei motori Giorgio Terruzzi, l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il Campione del Mondo Fulvio Collovati. Federico Russo e i Calciatori Brutti sono in collegamento dal 'pub' di Corso Sempione assieme a Dino Zandegù, medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre dilettanti nel 1962 a Salò, e Robert Carmona, Guiness dei primati per essere, con i suoi 55 anni di età, il calciatore più longevo in attività. In studio, come sempre, Emanuele Dotto alla postazione tecnica e Melissa Greta Marchetto, pronta ad intercettare i 'rumors' dal mondo online" prosegue la tv di Stato.



"Torna a Quelli che il calcio il comico Luca Ravenna che si alternerà con divertenti sketch e parodie ai colleghi Antonio Ornano e Toni Bonji mentre Ubaldo Pantani torna a vestire i panni del CT della Nazionale Gian Piero Ventura e si cimenta in un nuovo inedito personaggio: il capitano (ora squalificato) del Milan Leonardo Bonucci. Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono a Uboldo (VA) dove riproporranno i migliori gol della Serie A con i pulcini della squadra cittadina - si sottolinea inoltre -, mentre Francesco Mandelli vola oltreoceano per raggiungere Los Angeles, dove si stanno preparando i festeggiamenti della notte più attesa dell'anno, Halloween."



Si descrive quindi: "Dagli spalti raccontano il grande campionato di calcio: la ex concorrente di The Voice Frances Alina Ascione e Anna Falchi per l'anticipo delle 12.30 Benevento - Lazio; per Crotone - Fiorentina, Marcello Cirillo, che con la sua diamonica è pronto a tifare la squadra calabrese, e il tifoso della Viola Carletto DJ; la napoletana Anna Trieste e Francesca Fantuzzi, fidanzata dell'attaccante verdenero Domenico Berardi saranno al San Paolo per Napoli - Sassuolo."



Si rende noto infine: "Seguono invece Sampdoria - Chievo Diana Zapata, moglie del giocatore colombiano Duvan Zapata, in compagnia dell'ex calciatore Christian Manfredini; da Udine, infine, il mitico Bruno Pizzul e Miriana Perletti commentano il match Udinese - Atalanta. A commentare per 'Quelli che il calcio' l'anticipo del sabato Milan - Juventus, Dan Peterson e Eleonora Pedron in uno servizio speciale."