Online il nuovo sito Tgr Toscana: progetto pilota per news Rai

«Questo progetto ci permette di compiere un ulteriore passo avanti verso la trasformazione di Rai in media company», afferma in una ota Antonio Campo Dall'Orto intervenendo a Firenze alla presentazione del nuovo sito e dei nuovi contenuti on line della Testata Giornalistica Regionale Toscana.



«I prodotti del servizio pubblico diventano così ancora più fruibili per i cittadini. Un flusso di contenuti che farà interagire i sistemi tradizionali dell'informazione, con quelli di ultima generazione come il web e i social», ha aggiunto il Direttore Generale della Rai. «I nostri reporter territoriali saranno in grado di fare un servizio per il tg, uno breve con lo smartphone per il sito, e poi trattare il tema dedicandosi a tweet e social media», ha concluso Campo Dall'Orto.



Si chiarisce dunque: "La sperimentazione del nuovo sito della Tgr Toscana farà da pilota per tutta l'Azienda. L'intera redazione regionale, nessuno escluso, grazie ad un accordo siglato con Usigrai, lavorerà perciò all'offerta informativa in cross medialità. Rapidità, accuratezza nella verifica delle news, presenza e interazione con i social confermano la Tgr al centro dell'informazione Rai sul territorio rafforzando il profilo di servizio pubblico dell'Azienda, definendo ancor più il ruolo strategico della Testata Giornalistica Regionale per l'informazione dal territorio a servizio di tutta la Rai."



"I cittadini potranno facilmente informarsi su tutto ciò che accade nella regione dove vivono: dalla cronaca alla politica, dal meteo alla viabilità e al traffico, dai vari appuntamenti culturali fino alle ultime notizie di spettacolo e sport. Sul nuovo sito anche l'ultim'ora, video live, top news, reportage e inchieste, contenuti video-fotografici e mappe. Un flusso continuo in cui il territorio prende forma e si racconta. L'obiettivo è raggiungere gli utenti con un sistema integrato (TV, radio, web, social) garantendo un approccio semplice, contenuti flessibili e interazione" si specifica infine.