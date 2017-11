Omaggio a Luis Bacalov, Cambia il palinsesto della prima serata di oggi (Rai5)

Omaggio a Luis Bacalov: Cambia il palinsesto di Rai5 della prima serata di oggi 16 novembre 2017.

"Musicista, compositore e direttore d'orchestra, Luis Bacalov è stato uno dei protagonisti più versatili del panorama musicale del nostro Paese dagli anni Sessanta in poi. Rai Cultura ricorda il compositore appena scomparso con un doppio appuntamento in onda stasera - giovedì 16 novembre - alle 21.15 su Rai5, in sostituzione del balletto Don Chisciotte" si diffonde in una nota dalla tv di Stato.



"Ad aprire l'omaggio è il concerto del 2001 all'Accademia filarmonica romana 'Luis Bacalov e il suo quartetto', dove sono protagonisti il tango, il piano di Bacalov e il suo quartetto dalla predominante matrice latinoamericana. Nella scaletta del concerto, i brani Mato Grosso, Puente a 6/8, Pieza Rioplatense n 2, Tangosain, Adios Nonino e Libertango di Astor Piazzolla" prosegue la Rai.



"L'omaggio prosegue con una puntata di 'Prima della Prima' che racconta l'opera 'Estaba la Madre' - si puntalizza quindi -, composta da Bacalov in ricordo delle vittime del regime militare che prese il potere in Argentina nel marzo del 1976."



Si riferisce infine: "Uno 'Stabat Mater' laico, in cui la passione non è quella della madre di Gesù ma delle madri dei desaparecidos argentini. Con pudore e dignità, qui Bacalov descrive il dolore della disperata ricerca dei propri figli o nipoti attraverso quattro storie di donne."