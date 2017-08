Novità sull'omicidio di Teresa e Trifone a Speciale Chi l'ha visto?

In tv: ultimo Speciale 'Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 2 agosto su Rai3.

"Ultimo Speciale 'Chi l'ha visto?', versione estiva dello storico programma di Rai 3 con aggiornamenti di inchieste e processi in corso. Al centro della puntata in onda mercoledì 2 agosto alle 21.15 la morte di Giulia Ballestri, moglie del dermatologo Cagnoni, unico indagato nell' inchiesta: tutte le accuse e i particolari delle indagini in attesa del processo in ottobre" riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato.

"Novità e aggiornamenti anche dal processo per il delitto di Pordenone: per Giosuè Ruotolo l'accusa è duplice omicidio di Teresa e Trifone. La latitanza di Igor in fuga da quattro mesi dopo aver commesso due omicidi. La scomparsa di Giusy Ventimiglia, 35enne di Bagheria, introvabile da novembre. - si riferisce in ultimo dalla Rai - E, ancora, un processo: Andrea Gentile e le modalità di adescamenti di minorenni in rete, ragazzine e ragazzini, anche dalle scuole di calcio. 'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli torna in prima serata mercoledì 13 settembre per la 30esima edizione."