Night Tabloid: ospiti Simona Bonafè, Nunzia De Girolamo e Oscar Farinetti. Su Rai2

Dalla Rai rendono noto in ultimo: "Protagoniste del confronto in studio, Simona Bonafè, eurodeputata del Pd, e Nunzia De Girolamo, deputata Forza Italia. Al centro della pagina politica, l'economia, le banche, la crescita ed un focus su pensioni e vitalizi. Riuscirà a passare il disegno di legge Richetti? Il lavoro, le aziende in crisi, i mestieri che non vuole fare più nessuno e la paventata crescita. Se ne parlerà con Oscar Farinetti, ospite in studio di Annalisa Bruchi. Tra i servizi più curiosi, quello sui 'fruttariani', coloro che si nutrono soltanto di frutta. Il lavoro è anche il tema oggetto dell'indagine del fact checking di Night Tabloid, per sfatare impressioni e luoghi comuni, verificare dichiarazioni e 'dare i numeri'. E' possibile seguire il programma anche su Twitter (@Night_Tabloid)."