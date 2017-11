Ncis (Rai2): 'Rendez vous'

'Rendez vous', su Rai2.

"Finale di stagione mozzafiato per NCIS, con l'episodio 'Rendevous', in onda domenica 12 novembre, alle 21.05, su Rai 2. La mano mozzata di un uomo viene ritrovata in un fiume del Paraguay da una coppia di ambientalisti inglesi" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai si precisa: "Appartiene ad un Navy Seal. Gibbs, Torres e McGee sospettano che il sottufficiale dei Marine sia tornato di nascosto in Paraguay, luogo della sua ultima missione, per rapinare alcuni ricchi signori della guerra."



"Raggiunto il Paraguay, però, si troveranno di fronte ad una realtà ben diversa: i bambini di un villaggio sono stati rapiti da un violento gruppo di ribelli, che vogliono addestrarli al combattimento. Gibbs non resterà solo a fronteggiare i guerriglieri" si prosegue infine.