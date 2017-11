Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: gli episodi 'Corsa contro il tempo' e 'Per una nobile causa'. Su Rai2

Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans - Gli episodi 'Corsa contro il tempo' e 'Per una nobile causa', 11 novembre 2017 alle 21 e 05.

"Doppio appuntamento con NCIS su Rai2 sabato 11 novembre alle 21.05. Il corpo decapitato di un Navy Seal viene rinvenuto a Los Angeles" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai si precisa quindi: "Si tratta di un ex commilitone dell'agente Sam Hanna. Nell'episodio di NCIS Los Angeles 'Corsa contro il tempo', il team NCIS è impegnato nella ricerca del colpevole. Michelle, la moglie dell'agente Hanna, viene rapita. Per liberarla, i rapitori chiedono uno scambio con il prigioniero Tahir Khaled. Mentre Sam, attraverso una video chat, incoraggia la moglie a tenere duro, Hatty Lange tratta con Washington per rendere possibile lo scambio. Ma, nella stanza dove Michelle è tenuta prigioniera, l'ossigeno si sta esaurendo rapidamente... A seguire NCIS New Orleans."



Viene diffuso dunque: "Nell'episodio 'Per una nobile causa', la squadra NCIS indaga su una rapina, durante la quale sono stati rubati centinaia di mitragliatori MP5 fabbricati dalla ditta Bancroft e destinati alla Marina Militare."



"I rapinatori hanno usato proiettili di gomma. I sospetti di La Salle, Gregorio e dell'agente Sonja Percy si concentrano su Nadine Bancroft, figlia del proprietario della ditta produttrice delle armi. Per l'agente Percy si tratta solo di una ragazza ricca e viziata, ma sarà costretta a ricredersi..." si osserva in ultimo.