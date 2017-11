Musiche per sognare: "La Grande storia - speciale Armando Trovajoli" su Rai3

Musiche per sognare. La Grande storia - speciale Armando Trovajoli, in onda su Rai3 il 12 novembre 2017.

"Melodie composte per commedie musicali entrate nella storia come 'Rugantino' e 'Aggiungi un posto a tavola' e colonne sonore di film che hanno segnato uno dei momenti più fortunati e fervidi del cinema italiano (I Mostri, Ieri oggi e domani, La ciociara C'eravamo tanto amati),èl'autore di queste e molte altre musiche indimenticabili è Armando Trovajoli" spiegano in una nota dalla Rai.



La tv pubblica segnala infine: "A cento anni dalla nascita 'La Grande Storia' dedica al compositore italiano, tra i più amati e conosciuti, la puntata, scritta e diretta da Luca Manfredi, in onda domenica 12 novembre, alle 13.00, su Rai3. Armando Trovajoli studia pianoforte in conservatorio, ma è il Jazz la sua prima grande passione, diventandone l'ambasciatore in Italia, portando un'ondata di rinnovamento. La sua musica è stata la colonna sonora della generazione del dopoguerra, regalando sogni agli italiani. A partire dal 1962 Armando Trovajoli è l'anima musicale del Sistina: l'incontro con Garinei e Giovannini per le musiche di 'Rugantino', segna l'inizio di una lunga collaborazione che arriverà fino al 2000. Da Jaja Fiastri a Sabrina Ferilli, da Gigi Proietti a Valerio Mastandrea e poi Pippo Baudo, Gianni Letta, Gigliola Scola, Enzo Garinei, fino all'amata moglie Maria Paola Trovajoli, ricordano in un appassionante racconto corale la figura di un uomo che ha realmente segnato una pagina fondamentale della cultura italiana.v."