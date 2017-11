Musica insieme a "Tg3 Persone" su Rai3

Tg3 Persone, Musica insieme, 12 novembre 2017 alle 12 e 15.

"Nata a Trieste, Mathilde Lauridon, ha sempre vissuto a Parigi. In Francia ha coltivato la passione per la musica come i genitori e i nonni, tutti musicisti. Lei, violinista, ha suonato nella Gustav Mahler Jugendorchester fondata nel '86 da Claudio Abbado" scrive in una nota la Rai.



Dalla tv pubblica espongono in conclusione: "Una storia che Mathilde racconta a 'Persone', il settimanale del Tg3 dedicato alle storie di vita quotidiana in onda domenica 12 novembre alle 12.15 su Rai3. Ora, insieme a giovanissimi musicisti provenienti da diversi paesi europei, Mathilde partecipa al progetto dell'orchestra da camera Alma Mahler: 'Paesi e culture diverse - dice - ma uniti in questo progetto musicale, siamo cresciuti nell'Europa senza frontiere'."