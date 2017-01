Merlo: io e Verdelli vittime di stalking corporativo. Rai replica

"I giornalisti Rai meritano il massimo rispetto per l'impegno e la professionalità che ogni giorno mettono nel loro lavoro" espongono in una nota dalla tv di Stato.



"In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Merlo nel corso della trasmissione 'In 1/2h' - viene riportato in conclusione -, la Rai ribadisce che a nessuno è consentito mettere in dubbio la correttezza e la professionalità dei giornalisti che quotidianamente lavorano nel servizio pubblico radiotelevisivo per fornire ai cittadini italiani un'informazione corretta ed equilibrata, tantomeno quella di chi - impegnato ogni giorno sul territorio nelle sedi regionali - si trova sovente a far fronte ad emergenze e difficoltà."



Nel corso della trasmissione, infatti, Francesco Merlo, editorialista di Repubblica e consulente Rai fino alle dimissioni dello scorso 2 dicembre, ha dichiarato: "Ci consideravano degli intrusi, hanno fatto di tutto perché ci dimettessimo: io e Verdelli siamo stati vittime di stalking corporativo, da parte di sindacato, cda e commissione di Vigilanza".