Memex doc. passi di Scienza, Venezia: Globale (Rai Scuola)

Venezia: Globale. Memex doc. passi di Scienza, dalle 21 il 12 novembre.

"Piazza San Marco a Venezia: un luogo simbolo da cui parte il nuovo viaggio tra le città d'Italia di 'Memex Doc. Passi di Scienza' - viene riferito in una nota dalla tv di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda domenica 12 novembre alle 21.00 su Rai Scuola. Piazza San Marco è l'unico spazio urbano della laguna a meritare l'appellativo di piazza, in quanto tutti gli altri spazi aperti sono propriamente definiti campi."



La Rai puntualizza inoltre: "Cuore della città lagunare e luogo simbolo della Repubblica di Venezia, San Marco è stata sede di governo - con Palazzo Ducale - sede del doge e delle supreme magistrature della Repubblica, nonché prigione. È il punto più basso della laguna, il primo a essere coperto dalle acque durante le maree invernali. Ed è qui che la rivoluzione scientifica ha avuto inizio con l'incontro fra il doge e un giovane Galileo."



"Protagonisti del viaggio alla scoperta della Serenissima, Alessandro Marzo Magno fra gli antichissimi volumi della biblioteca della fondazione Querini Stampalia, Shaul Bassi nella più antica sinagoga d'Italia, l'astrofisico Roberto Ragazzoni e il rettore dell'Università Ca' Foscari Michele Bugliesi sulle tracce di Galileo, l'archeologo Gerolamo Fazzini al Lazzaretto nuovo e Eva Benelli a Punta della Salute per parlare di peste nera e dei concreti rischi di una moderna pandemia. E obiettivo anche sul tema dell'acqua alta con il rettore dell'Università Iuav Alberto Ferlenga. Come al solito, dal Politecnico di Torino, l''anatomopatologo' di oggetti quotidiani e invenzioni scientifiche, il professor Vittorio Marchis" si riporta infine.