Maurizio Costanzo incontra Pamela Prati a "S'è fatta notte" su Rai1

Maurizio Costanzo incontra Pamela Prati, su Rai1.

"Lunedì 13 novembre, attorno alle 00.05 su Rai1, quarto appuntamento con 'S'è fatta notte', il programma condotto da Maurizio Costanzo" viene scritto in una nota dalla tv di Stato.



"Al tavolo del bar in chiusura, questa sera, insieme a Maurizio Costanzo siederà Pamela Prati che si racconterà tra pubblico e privato svelando aspetti inediti della sua vita" comunicano in ultimo dalla Rai.