Legge bilancio 2018: a FuoriTg "lo spiegone" sui bonus

In onda mercoledì 1 novembre su Rai3.

"FuoriTg a domanda risponde. Quali detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie prevede la legge di bilancio 2018? In cosa consistono l'ecobonus, il sisma bonus, il bonus mobili e il bonus verde? A quali condizioni si potranno attivare? Come funziona la rottamazione bis delle cartelle esattoriali? A questa e ad altre domande risponderanno gli esperti, l'avvocato tributarista Giuseppe Lorè e Rossana De Angelis dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Appuntamento domani, mercoledì 1 novembre alle 12.25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 curato da Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici" si espone in un comunicato dalla Rai.