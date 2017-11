Le 'Sirene' seguite da oltre 4 milioni di spettatori Rai

Ascolti tv Rai giovedì 2 novembre 2017.

"Le 'Sirene' di Rai1 continuano a vincere: il secondo episodio della nuova fiction si aggiudica la prima serata di giovedì 2 novembre con 4 milioni 175 mila spettatori e uno share del 17.32 per cento. Sempre nel prime time, in crescita su Rai2 'Nemo nessuno escluso' che è stato il programma di informazione più visto della serata con 1 milione 28 mila telespettatori e il 4.60 per cento di share" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



"Su Rai3 il film 'Destini incrociati' ha registrato 1 milione 737 mila spettatori con il 7.13 per cento di share. Nel preserale di Rai1, sempre bene l''Eredità' con 4 milioni 844 mila spettatori e uno share del 22.80, mentre nell'access prime time 'I soliti ignoti' fa registrare 5 milioni 79 mila ascoltatori con uno share del 19 per cento, raggiungendo un picco di oltre 6 milioni e confermandosi il programma più visto della giornata. Ancora molto bene, nel pomeriggio di Rai3, 'Geo' con 1 milione 625 mila spettatori e uno share dell'11.82" si prosegue.



Si descrive ancora: "Per quanto riguarda il prime time dei canali specializzati, su Rai4 il film 'G.I. Joe La vendetta' ha ottenuto un pubblico di 734 mila persone e uno share del 2.84; su Rai Movie il film 'Un giorno, per caso' è stato visto da 426 mila spettatori con uno share dell'1.66; su Rai Premium il primo episodio di 'Delitti in paradiso' ha ottenuto 330 mila spettatori e uno share dell'1.23 per cento."



"Da segnalare, inoltre, il record di ascolto ottenuto in prima serata dalla serie 'a.C.d.C'. su Rai Storia con 181 mila telespettatori. Rai conquista complessivamente il prime time con 9 milioni 546 mila spettatori e il 36.15 di share, la seconda serata con 3 milioni 680 telespettatori e uno share del 31.39, e l'intera giornata con 3 milioni 771 spettatori e il 35.33 di share" si evidenzia infine.