La strada di casa, 14 novembre alle 21 e 25

La strada di casa: con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Alle 21 e 25 il 14 novembre.

"Un racconto che entra nelle pieghe dell'imprevedibilità della vita. La storia di Fausto, un carismatico imprenditore agricolo piemontese che, entrato in coma dopo un gravissimo incidente stradale, si risveglia dopo cinque lunghi anni e ritrova accanto a sé un mondo, il suo, profondamente cambiato" riporta in un comunicato la Rai.



"Ritornare alla vita per Fausto diventa l'occasione per fare i conti con un passato disseminato da grandi zone oscure, un presente complicato e un futuro tutto da disegnare. Per ritrovare 'la strada di casa', dovrà affrontare un difficile viaggio interiore e umano e accettare tutte le incognite della grande sfida che il destino gli ha riservato. Una produzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Sei prime serate, per la regia di Riccardo Donna, in onda in prima serata su Rai1 da martedì 14 novembre. Per visualizzare il NewsRai dedicato leggere qui" precisa infine la tv pubblica.