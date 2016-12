La musica e l'opera con "Wow! Il Mago di Oz"

"Al centro della puntata di 'Gulp Cinema e Teatro', la trasmissione del canale della Direzione Rai Ragazzi Rai Gulp in onda domenica 1 gennaio alle 23.10, il progetto 'Wow! Il Mago di Oz', pensato per avvicinare i giovani alla musica e al grande repertorio sinfonico. Un progetto dalle finalità educative che prende le mosse dall'opera 'Il Mago di Oz' di Lyman Frank Baum, con la regia e la scrittura scenica di Manu Lalli, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Pietro Mianiti, il Coro di Voci Bianche delle scuole di Torino e Provincia diretto da Andrea Sardi e gli attori della Compagnia Venti Lucenti" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



"Nell'iniziativa sono coinvolti attivamente i professori dell'Orchestra Rai, non solo come protagonisti dell'esecuzione musicale; insieme alla Compagnia Venti Lucenti hanno definito la colonna sonora dello spettacolo, fatta di brani scelti dal grande repertorio sinfonico. Dalla fase di progettazione sino alla realizzazione dello spettacolo è stato inoltre coinvolto il Centro di Produzione TV Rai di Torino, che ha messo in campo le proprie competenze specifiche sulle scenografie, i costumi, le luci e il trucco. Al progetto 'Wow! Il Mago di Oz' è dedicata anche la puntata di 'Gulp Odeon', in onda lunedì 2 gennaio alle 23.35" si espone infine.