La cura del diabete a "Tutta Salute" (Rai3)

Tutta Salute, la cura del diabete, 14 novembre 2017 alle 10 e 45.

"Il diabete è una malattia cronica in cui si ha un aumento della glicemia - viene spiegato in un comunicato della tv di Stato -, cioè i livelli di zucchero nel sangue, e può dipendere da una ridotta produzione di insulina. Si calcola che questa patologia interessi circa il 5% della popolazione italiana. Quali complicazioni può portare? Pier Luigi Spada e Michele Mirabella ne parleranno nella puntata di 'Tutta Salute', realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, in onda martedì 14 novembre, alle 10.45, su Rai3, in compagnia del dottor Gabriele Riccardi, direttore dell'UOC di Diabetologia presso l'Università Federico II di Napoli."