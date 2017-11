La Cina è vicina a Petrolio, around midnight

Rai1, Petrolio, around midnight, 11 novembre alle 23 e 55. La Cina è vicina.

"Continua la serie di Petrolio Around Midnight, la stagione di Petrolio in onda il sabato notte dopo lo show di Rai1, alle 23.55. Questa settimana Duilio Giammaria porterà il telespettatore in un sorprendente viaggio in Cina, a Chongqing, la città più grande del mondo, 36 milioni di abitanti in uno spazio che sfida le regole dell'urbanistica, luogo in cui è possibile immaginare il futuro. Insieme a Carlo Petrini, Duilio Giammaria arriva a Chengdu la patria del panda e cuore rurale della Cina, dove Slow Food raccoglie la sfida del governo cinese di ripensare lo sviluppo agricolo grazie alla creazione di 1000 Slow Villages" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"E poi dentro le città, nelle industrie, nelle zone di campagna dove si vuole ricostruire una socialità perduta. Cosa sta accadendo nello stato più popoloso del mondo? Cosa c'è dietro il nuovo corso delle politiche governative che puntano a recuperare un'identità finora sacrificata alla globalizzazione e all'espansione? A poche ore dalla storica visita di Donald Trump in Cina, Petrolio analizza il più importante evento politico della Cina: il Congresso del PCC che ha confermato la leadership Xi Ji Ping e la via 'cinese al socialismo' e i meccanismi ancora poco noti di come funziona il potere cinese" continua infine la Rai.