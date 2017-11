L'ispettore Coliandro - Il Ritorno 2 (Rai2): 'Smartphone', il sostituto procuratore Longhi è in pericolo

Rai2, l'ispettore Coliandro - Il Ritorno 2, 17 novembre alle 21 e 20. 'Smartphone', il sostituto procuratore Longhi è in pericolo.

"Ritorna con la quinta puntata L'Ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli, il poliziotto più pasticcione, testardo, opportunista, generoso, inconsapevolmente comico e ostinatamente incorruttibile tra tutti gli eroi televisivi, sempre alle prese con criminali e cattivi di ogni sorta in sei nuove avventure" viene spiegato in una nota dalla Rai.



"Coliandro non è particolarmente stimato dai suoi superiori, è normalmente relegato a mansioni d'ufficio e nelle storie di cui è protagonista ci si infila un po' per forza e un po' per sbaglio. Per questo si ritrova sempre in vicende più grandi di lui, nelle quali inevitabilmente incontra una donna di cuisi innamora e dalla quale viene, altrettanto inevitabilmente, lasciato. Anche nell'episodio 'Smartphone', in onda domani, venerdì 17 novembre alle 21.20 su Rai2, Coliandro viene contattato da una ragazza, Stella, che ha bisogno d'aiuto. Cerca proprio lui perché lo ha sentito spesso nominare da sua zia, il sostituto procuratore Longhi, non certo in maniera positiva. Il fidanzato di Stella, Pelo, è scomparso dopo aver rubato uno smartphone e averci trovato dentro dei filmati relativi all'attività di pericolosi criminali russi che cercano di incastrare proprio la Longhi. Coliandro risolverà come sempre il caso a modo suo" informa in conclusione la tv pubblica di Stato.