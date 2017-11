L'Europa per il clima a Tgr Regioneuropa

Tgr Regioneuropa - L'Europa per il clima, 12 novembre 2017 alle 11 e 30.

"L'Europa è il continente che sta pienamente rispettando le indicazioni decise a Parigi dalla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici e che è riuscita a combinare l'uso sempre maggiore di energie rinnovabili ed alternative con le produzioni industriali - viene spiegato in una nota della Rai -, permettendo una rilevante crescita di posti di lavoro nel settore."



La tv pubblica specifica quindi: "Sarà così anche nei prossimi anni: lo ha spiegato il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani aprendo a Bruxelles la Conferenza sull'Energia, nell'ambito degli incontri denominati 'Il parlamento dei Cittadini' per riconnettere il rapporto di fiducia fra le Istituzioni europee e gli abitanti dell'Unione. Se ne parla a 'RegionEuropa', il settimanale della Tgr curato da Dario Carella, onda domenica 12 novembre dalle 11.30 su Rai3 e live streaming al sito www.rainews.it/TGR. In primo piano, per il focus 'Pensare globalmente, Agire localmente', anche il servizio di Antonio Silvestri sul Tecnopolo di Parma, uno dei dieci dell'Emilia Romagna, inseriti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale tra le 60 buone pratiche scelte per i 60 anni dell'Unione. Quali gli obiettivi futuri? Morena Diazzi, della Regione Emilia Romagna, sottolinea la continuità degli obiettivi del periodo 2014/20 e il rapporto con industria 4.0, mentre Furio Brighenti dell'Università di Parma si sofferma sullo strettissimo rapporto con territorio e con sistema imprenditoriale. 'Un territorio - dice Massimo Ambanelli di Hi Food, una delle start up del Tecnopolo - nel quale abbiamo trovato moltissima solidarietà'. Tutti concordano, inoltre, sul ruolo strategico delle risorse comunitarie che hanno facilitato la realizzazione dei progetti."



"In sommario anche un bilancio del programma europeo 'Garanzia Giovani' che secondo l'Agenzia per le politiche attive del lavoro ha faticato a prendere piede in Italia - si continua -, anche se oltre un milione e duecentomila giovani si sono iscritti e l'80 per cento è stato contattato e ha avuto un percorso di inserimento al lavoro."



"Quasi la metà di chi ha concluso questo percorso risulta occupato ma, afferma il rapporto, ben il 70 per cento degli interventi proposti sono tirocini. Ne parlano i responsabili regionali di Toscana, Lombardia e Campania e gli europarlamentari Brando Benifei e Lara Comi. Il Glocal è anche al centro del servizio di Donatelli Negri sul G7 della salute a Milano: le opinioni e le proposte di Flavia Bustreo, vice direttore generale dell'Oms; Beatrice Lorenzin, ministro alla Salute; Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo alla salute; Stefania Burbo, portavoce Gcap coalizione contro la povertà, Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo" si prosegue.



Si illustra in conclusione: "Nicoletta Vismara, invece, racconta le proposte per la difesa e lo sviluppo dei merchi di tutela nell'agroalimentare con Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti; Maurizio Martina, ministro per le Politiche Agricole; Antonio Tajani, Presidente Parlamento Europeo e l'europarlamentare Paolo De Castro. Con l'europarlamentare di Articolo Uno MDP Antonio Panzeri, infine, un primo bilancio della sua presidenza alla Commissione per i Diritti Umani dell'Europarlamento. In chiusura le 'Opportunità Europa' con il bando per comunicare gli obiettivi della Politica Agricola Comune, un'offerta di impiego e il concorso 'I giovani e la scienza' per studenti di talento che dopo una selezione in Italia saranno valutati con gli studenti degli altri Paesi dell'Ue."