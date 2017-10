Kudos sempre più Actual, con Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia

Nuovo appuntamento con Kudos, in onda giovedì 19 ottobre su Rai4.

"Ospiti di Valerio Scanu, Giulia Arena e Diletta Parlangeli giovedì 19 ottobre alle 23.20 a Kudos, Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia, duo di trentenni romani meglio conosciuto col nome di Actual, presenteranno il nuovo video 'Top vs Daje - I Supereroi di Roma' ispirato al film 'Thor: Ragnarok' in uscita nelle sale italiane" fanno sapere in un comunicato dalla Rai.



La tv di Stato conclude: "In studio anche Antonio Diodato, cantautore pugliese tra i più promettenti del nuovo panorama musicale italiano, già in corsa al Festival di Sanremo 2014 nella categoria 'Nuove proposte' con il brano Babilonia, Alberto Pagnotta, youtuber e doppiatore classe '88, appassionato di cinema, cartoni animati e recitazione e Enzo Savastano, vero e proprio fenomeno online grazie al brano intitolato 'Una canzone indie', pastiche neomelodico che irride la scena musicale indipendente contemporanea."