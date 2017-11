Kindu. Missione di pace, "Diario di un Cronista" su Rai Storia

Diario di un Cronista: Kindu. Missione di pace. Su Rai Storia il 12 novembre 2017.

"La vicenda dei 13 aviatori italiani in missione di pace ONU in Congo uccisi nel villaggio di Kindu da guerriglieri congolesi l'11 novembre 1963" scrive in un comunicato la Rai.



La tv di Stato diffonde in ultimo: "Una pagina tragica raccontata da Sergio Zavoli in 'Kindu. Missione di pace' che Rai Cultura propone domenica 12 novembre alle 19.30 su Rai Storia per 'Diario di un Cronista'. Attraverso alcune interviste Sergio Zavoli descrive la situazione politica del Congo e il ruolo e il comportamento dell'ONU in questa vicenda."