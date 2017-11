Just Let Go. Lenny Kravitz Live: "Ghiaccio Bollente" su Rai5

"Un docu-live diretto da Paul Dugdale girato in sei mesi - viene illustrato in un comunicato della tv di Stato -, fra il 2014 e il 2015, per documentare parte del tour che ha portato Lenny Kravitz e i suoi musicisti a Parigi, Praga, Memphis, New Orleans e New York. È il film-documentario 'Just Let Go', che Rai Cultura propone lunedì 13 novembre alle 23.40 su Rai5."



"Pur essendo un artista solista, Kravitz ha sempre attribuito molta importanza alla formazione che lo accompagna, composta fra gli altri da Cindy Blackman Santana, Gail Ann e Craig Ross. In questo lavoro, che raccoglie immagini dalle performance e interviste raccolte on the road, la band di Kravitz racconta senza filtri cosa vuol dire dividere il palco con Lenny e con la sua costante ricerca di perfezione" si prosegue.



La Rai sottolinea in conclusione: "Dagli esordi degli anni 90 (con gli album Let Love Rule e Mama Said), al consolidamento del suo successo circa 5 anni dopo (con Are You Gonna Go My Way e 5) e i primi riconoscimenti e premi internazionali, la sua ricerca musicale ha sempre spaziato dal rock al soul alla psichedelia e al blues. Il suo percorso umano prima che artistico è stato profondamente segnato da alcune vicende personali, una su tutte la morte di sua madre, a seguito di una prolungata malattia."