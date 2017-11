Italo Calvino a "I Grandi della letteratura italiana" (Rai5)

"Quanti mondi possibili ha immaginato Italo Calvino? Prova a spiegarlo Edoardo Camurri in 'I grandi della letteratura italiana' - si riporta in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda lunedì 13 novembre alle 21.15 su Rai5. Quanta ricerca di una visione chiara per mostrare quel mondo che la sua scrittura tiene sempre ad una distanza emotiva e fisica insieme? Calvino nasce come narratore già post resistenziale, anche se di Resistenza parlano molte delle sue prime storie, e poi accende la fantasia per andare indietro nel tempo insieme ai suoi Antenati: Baroni, Visconti e Cavalieri. Una letteratura fantastica che si accompagna parallelamente a racconti realistici: come 'La speculazione edilizia' e 'La giornata di uno scrutatore'. Poi la lunga navigazione stellare delle 'Cosmicomiche' fino agli approdi combinatori del 'Castello dei destini incrociati', del capolavoro intatto che ancora è 'Le città invisibili'. Accanto al narratore, c'è poi l'editore, il lettore attento di libri altrui, il saggista, fino agli ultimi libri sulla lettura, 'Se una notte d'inverno un viaggiatore', e sul futuro della cultura, 'Le lezioni americane'. Dove raccontare il labirinto di questo autore se non dentro a un labirinto reale? L'immagine dei sentieri, che è già nel titolo del suo primo libro? A Fontanellato, vicino Parma, c'è un amico di vecchia data di Italo Calvino, l'editore Franco Maria Ricci, ospite della puntata, che ha messo a disposizione il suo labirinto per raccontare il padre di Palomar. Con i critici Lina Bolzoni e Marco Belpoliti."