Italia - Svezia: in diretta da San Siro, gli ultimi 90' che valgono il mondiale (Rai1)

In diretta da San Siro, gli ultimi 90' che valgono il mondiale. Italia - Svezia, in onda su Rai1 il 13 novembre 2017.

"Novanta minuti con vista su Mosca, la Piazza Rossa e il Mondiale 2018. La cornice è quella sempre affascinante dello Stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro - Milano, completamente esaurito, a dimostrazione che l'amore per la maglia azzurra non conosce confini" si illustra in un comunicato dalla Rai.



"L'avversario la pericolosa Svezia, seppur priva, ormai, del suo totem Ibrahimovic. Al capitano Buffon, e agli azzurri, il compito di condurre un paese intero alla prossima edizione della Coppa del Mondo di calcio: un appuntamento al quale l'Italia non può mancare" prosegue la tv di Stato.



"Italia-Svezia andrà in onda in diretta, su Rai1, lunedì 13 novembre, subito dopo il Tg1 delle 20.00: il calcio d'inizio, alle 20.45, sarà preceduto da un ampio prepartita, a cura del Team Nazionale di Raisport, che curerà anche il post-partita. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio, con Walter Zenga, mentre le interviste saranno a cura di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi" si specifica infine.