Italia-Svezia: delusione per quasi 15milioni di spettatori

Ascolti tv Rai lunedì 13 novembre 2017.

"Sono stati 14 milioni e 799mila, con uno share del 48,4%, i telespettatori che ieri hanno seguito su Rai1 Italia-Svezia, il ritorno del playoff che ha decretato la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale 2018; la sfida agli scandinavi è stata in termini di ascolto il risultato più alto registrato nel 2017, consentendo anche a Raisport+ HD di segnare il miglior risultato stagionale con il post partita, in onda dalle 23.00, visto da 1 milione e 276mila spettatori, con il 6,6% di share" rendono noto dalla tv di Stato.



Viene descritto in ultimo: "La prima serata televisiva di ieri prevedeva, su Rai2, la commedia romantica 'Un amore tutto suo', con Sandra Bullock e Bill Pullman, apprezzata da 1 milione e 635mila spettatori, pari ad uno share del 5,4% e su Rai3 Report, visto da 1 milione e 536mila spettatori, con uno share del 5,2%. Bene, in seconda serata, su Rai1, 'Che fuori tempo che fa', il programma del lunedì di Fabio Fazio, che ha fatto registrare un seguito di 1 milione e 866mila spettatori, con uno share dell'11,2%. Nella programmazione pomeridiana, invece, continua il trend positivo de 'La vita in diretta' : la seconda parte, in particolare, in onda su Rai1 dalle 17.10 alle 18.40, ha superato i 2 milioni di spettatori (2 milioni e 171mila), con uno share del 15,2%. Per quanto riguarda l'informazione, infine, il Tg1 si conferma il telegiornale più visto: l'edizione delle 20 è stata seguita da 6 milioni e 382mila spettatori, con uno share del 25,1%, mentre sono stati 2 milioni e 378mila i telespettatori del Tg2 delle 13 (share 15,7%) e 2 milioni e 229mila (share 11,2%) quelli del Tg3 delle 19.00, con le edizioni dei Tg regionali, in onda subito dopo, che hanno raccolto complessivamente 2 milioni e 824mila spettatori e uno share del 12,4%. Le reti Rai si sono aggiudicate sia la prima serata, sfiorando il 60% di share (17 milioni e 915mila spettatori, 59,2%), sia le 24 ore, con una media di 4 milioni e 902mila spettatori e il 41,9% di share."