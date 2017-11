Imprenditrici agricole antimafia: "Inviato Speciale" su Radio 1

Inviato Speciale - Imprenditrici agricole antimafia, 11 novembre 2017 alle 8 e 30.

"Su 'Inviato Speciale' in onda sabato 11 novembre alle 8:30 su Rai Radio1 la storia di tre sorelle - viene spiegato in una nota dalla tv di Stato -, imprenditrici agricole, che - a Mezzojuso in provincia di Palermo - combattono da ben 11 anni contro la mafia dei pascoli che vuole prendersi le loro terre."



Dalla Rai fanno sapere infine: "Ora, dopo tante minacce, hanno trovato il coraggio di denunciare. Sempre dalla Sicilia, viaggio con Fenesìa Calluso da Mineo a Siracusa, fino a Ragusa alla scoperta di situazioni difficili e criticità che saranno sul tavolo della nuova amministrazione dell'isola. Nella seconda parte, con Giancarlo Rossi si andrà in Lombardia, in provincia di Pavia, per occuparsi dello smaltimento di rifiuti tossici, che non avviene sempre in maniera del tutto regolare. Infine Arianna Voto porterà gli ascoltatori in Trentino a 'visitare' un Istituto Agrario molto particolare che, oltre a fare formazione, è un centro di ricerca e innovazione e anche un'azienda agricola."