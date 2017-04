Il mistero sotto il cofano delle auto svelato a Mi Manda RaiTre

Consumi auto, sicurezza delle carni, truffe dei centri massaggi a 'Mi Manda RaiTre', in onda giovedì 6 aprile.

"Giovedi 6 aprile dalle 21.15 Salvo Sottile conduce 'Mi Manda RaiTre', per continuare a raccontare le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell'attualità" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato.



"Che cosa si nasconde dentro le auto e sotto il cofano? Tutti gli automobilisti, prima di acquistare una vettura, verificano con attenzione i suoi consumi per esser certi che siano compatibili con il proprio budget di spesa" prosegue la Rai.



"Pochi sanno però che tra quelli pubblicati e quelli reali potrebbero esserci differenze sostanziali. Per vederci chiaro 'Mi Manda RaiTre' con i suoi inviati ha effettuato i test su pista e in diretta saranno svelati i risultati. All'interno delle auto poi - si sottolinea quindi -, per quanto in apparenza pulite, si può trovare di tutto, talvolta anche sostanze e insetti pericolosi. Altro argomento sotto i riflettori dello studio 6 di Saxa Rubra è il consumo della carne."



"Possiamo esser certi di quello che mangiamo? Cosa finisce realmente nel piatto? E cosa si nasconde nei centri massaggi gestiti dai cinesi e nei sexy shop? Mi Manda RaiTre è andato a controllare che tutto fosse trasparente e lecito" si continua.



Si illustra: "Infine, spazio a chi - dopo averli persi - spera di recuperare i suoi capelli, e al tema dei danni da chirurgia estetica perché, per cercare di correggere qualche difetto fisico, talvolta le conseguenze rischiano di essere molto pesanti."



Si riporta infine: "Perchè la mission di Mi manda RaiTre, anche nella versione serale, è la tutela dei diritti lesi e di quelli negati, il rispetto della legalità, la difesa dei cittadini e dei consumatori, restando sempre a fianco degli onesti."