Il "No Profit" di Giovanni Valotti del Banco dell'energia Onlus

'No Profit' in onda su Gr Parlamento, martedì 7 novembre.

"Ospite di Paola Severini Melograni nella puntata di 'No Profit' in onda su Gr Parlamento alle 7,30 di domani, martedì 7 novembre, sarà Giovanni Valotti, presidente di Banco dell'energia Onlus. Il Banco dell'energia Onlus, promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM e ASM, è un ente senza scopo di lucro, nato con l'obiettivo di supportare coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e sociale" riporta in un comunicato la tv di Stato.