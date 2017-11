Icone del continente africano, i grandi mammiferi erbivori su Rai5

"L'elefante, il rinoceronte e l'ippopotamo sono tra i più grossi mammiferi erbivori esistenti sulla terra, ma non appartengono alla stessa famiglia. Lo spiega 'Icone del continente africano', in onda mercoledì 15 novembre alle 14.55 su Rai5" rende noto la tv di Stato.



La Rai chiarisce in conclusione: "L'unica cosa che li accomuna è che sono degli erbivori non ruminanti comparsi molto prima dei ruminanti. Mentre questi ultimi si sono evoluti all'interno di ecosistemi adatti a loro, i giganteschi erbivori hanno sfruttato una vasta gamma di habitat e di vegetazioni. Una strategia indispensabile per riuscire a soddisfare il loro fabbisogno alimentare."