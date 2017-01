I carcerati sono Extraliberi ma creativi dentro

"Ospite di Paola Severini nella puntata di No Profit, in onda su Rai Gr Parlamento, giovedì 26 gennaio alle 7.40, Gian Luca Boggia, presidente della cooperativa Extraliberi"



Si segnala infine: "Si parlerà di Freedhome - creativi dentro, primo negozio di economia carceraria in Italia, aperto a Torino lo scorso ottobre. L'idea è nata da un gruppo di cooperative sociali italiane che lavorano all'interno di istituti di pena."