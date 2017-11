I Gregoretti si raccontano, "papa' Ugo" su Rai5

I Gregoretti si raccontano. papa' Ugo, in onda su Rai5 il 12 novembre.

"Ugo Gregoretti è attore, regista cinematografico, televisivo e teatrale, nonché padre di 5 figli. Proprio loro, insieme alla moglie, dipingono un insolito ritratto del padre nel documentario in prima visione diretto da Barbara Pozzoni 'Papà Ugo. I Gregoretti si raccontano', che Rai Cultura propone domenica 12 novembre alle 20.40 su Rai5" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai informano: "Ripercorrendo gli anni trascorsi insieme, descrivono la sua ironia e la sua tenerezza, la sua indulgenza e la sua capacità di far sorridere. Traspare un Gregoretti inconsueto, quello ancora bambino che verseggiava col nonno, Ugo pure lui; e che prendeva benevolmente in giro il padre chiamandolo Eschilo, per il suo tono drammatico."



Si comunica quindi: "Un uomo dal fine intelletto che ha diviso la sua vita tra la famiglia ed il lavoro, ma che spesso è riuscito ad unificare le due cose, portandosi la professione a casa e facendo recitare i famigliari."



Si prosegue in conclusione: "Vecchi materiali di repertorio si alternano alle interviste, regalando momenti della sua vita passati con Ugo Tognazzi o con Tonino Delli Colli, con Lucio Dalla o con l'Equipe 84. Un breve racconto a tutto tondo di un uomo che ha dato una svolta nella storia non solo della televisione, ma di tutto il mondo dello spettacolo."