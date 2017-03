I Fatti Vostri per logiche di letto? Volpe: Magalli offende anche la Rai

Dopo il nuovo attacco social di Giancarlo Magalli, Andriana Volpe sottolinea che oltre a lei anche la Rai dovrebbe sentirsi offesa perché il conduttopre de "I Fatti Vostri" insinua che "seleziona secondo logiche di letto e non professionali".

"Scrivere che le donne 'si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni' è gravissimo! Offende me, danneggia mio marito, e la Rai" ribadisce Adriana Volpe, dopo il nuovo attacco social di Giancarlo Magalli, collega nel programma "I Fatti Vostri".



"Fa passare il messaggio - precisa infatti la conduttrice - che la Rai seleziona secondo logiche di letto e non professionali, non per meritocrazia. Sono offesa perché oggi non solo non mi ha chiesto scusa, ma ha detto che se dovesse essere costretto a chiedermi scusa, sarebbero scuse finte e non sentite. Che vergogna!".



"Condivido con voi, quello che sto vivendo, perché non sono l'unica a subire offese ed essere screditata professionalmente. - chiarisce quindi Adriana Volpe - Spero che sia fatta giustizia anche in nome di tutte le donne che in qualsiasi posto di lavoro subiscono angherie e critiche per retaggi culturali duri a morire".