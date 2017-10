Havana Moon: il concerto a Cuba del 2016 su Rai5

In onda mercoledì 1 novembre per 'Music Icons'.

"Paragonato per importanza simbolica al concerto tenuto da Roger Waters nel 1990 a Berlino, a pochi mesi dalla caduta del Muro, il concerto che ha visto protagonisti i Rolling Stones a Cuba il 25 marzo 2016 è già una tappa fondamentale della storia politica e sociale dell'isola, seguita alla visita distensiva del Presidente Barack Obama" rivela in un comunicato la Rai.



La tv pubblica scrive in ultimo: "Il primato storico appartiene però ai Manic Street Preachers che già nel 2001 si erano esibiti al Teatro Karl Marx dell'Havana per Fidel Castro. Tuttavia la performance dei Rolling Stones, 'Havana Moon', che Rai Cultura propone mercoledì 1 novembre alle 21.15 per 'Music Icons', ha avuto un impatto mediatico senza precedenti. L'evento, che si è tenuto a la Ciudad Deportiva dell'Avana, ha visto la partecipazione di oltre 300mila spettatori, tra i quali anche nomi di spicco come Leonardo Di Caprio, Richard Gere e Naomi Campbell. Introdotto dalle note di 'Jumpin' Jack Flash', Mick Jagger e la sua leggendaria band si sono esibiti per oltre due ore con 18 dei loro brani più rappresentativi."