Grande esordio per 'Sirene': quasi 5 milioni di spettatori

Ascolti tv Rai giovedì 26 ottobre 2017.

"Grande esordio per 'Sirene', la nuova fiction di Rai1 proposta ieri in prima serata che ha catturato davanti al video ben 4 milioni 870 mila spettatori pari al 20.6 di share: la nuova serie ha avuto anche un ottimo riscontro sui social risultando il secondo programma più commentato nella classifica Nielsen" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.



Si riferisce inoltre: "Sempre in prime time, s u Rai2 'Nemo nessuno escluso' ha raccolto un seguito di 907 mila spettatori con il 4.04 di share, mentre su Rai3 il film 'Going clear' ha registrato 753 mila spettatori con il 3.15 di share. Sempre più vincente nell'access prime time 'I soliti ignoti' che ha segnato ieri il suo record di stagione con 5 milioni 307 mila spettatori e il 20.53 di share (con picchi da oltre 7 milioni) risultando il programma più visto della giornata."



"Per le reti specializzat e, record stagionale anche su Rai4 con il film 'The equalizer-Il vendicatore', scelto da 1 milione 5 spettatori con il 4.16 di share con picchi del 5.25 di share. Rai conquista complessivamente il prime time con 9 milioni 632 mila spettatori e il 37.45 e l'intera giornata con 3 milioni 521 spettatori e il 35.20 di share" si descrive in ultimo.