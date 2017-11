Gli anni 80: come andremo a incominciare?, "Enzo Biagi, giornalista" su Rai Storia

Gli anni 80: come andremo a incominciare? Enzo Biagi, giornalista, in onda su Rai Storia il 14 novembre alle 22 e 10.

"Enzo Biagi compie 60 anni il 9 agosto 1980, scrive sul Corriere della Sera, e sta preparando la versione televisiva della sua 'Storia dell'Italia a fumetti', 'Ma che storia è questa' per la fascia preserale di Raidue" segnalano in una nota dalla tv di Stato.



"Nel corso della trasmissione intervista Gianni Agnelli, Giulio Andreotti, Bettino Craxi, per parlare del 'carattere nazionale'. Si aprono così gli anni '80 di Enzo Biagi raccontati da 'Enzo Biagi, giornalista', di Enrico Salvatori, in onda martedì 14 novembre alle 22.10 su Rai Storia" si prosegue.



Si puntalizza quindi: "Testimoni di quel tempo, le figlie Bice e Carla Biagi, Giuseppe Pardieri, Antonio Di Bella - che nel 1987 ripercorse la 'Milano di notte' sulla scia di un documentario di Biagi del 1965 - e Franco Iseppi, direttore generale Rai dal '96 al '98, curatore e responsabile dei programmi di Biagi dagli anni '70 ai primi '90."



"Per Biagi si apre un decennio in cui aggiunge alla sua popolarità quella di volto noto per i telespettatori e di risorsa della Rai - viene comunicato dunque -, per la quale inventa nuovi formati e firma grandi interviste. Nel 1981 realizza 'Il Buon Paese', otto storie dall'Italia 'buona'. Quella 'cattiva', Biagi, se la ritrova in redazione. La pubblicazione delle liste P2, il 20 maggio 1981, rivela che i vertici del Corriere e della Rizzoli sono iscritti alla loggia massonica deviata. Nell'articolo del 28 maggio, 'La fatica di scrivere', esprime il suo dissenso. Con Eugenio Scalfari, direttore di Repubblica, ha intanto pubblicato un pamphlet dal titolo 'Come andremo a incominciare?', nel quale elenca i mali dell'informazione italiana. Nel mese di luglio passa a Repubblica. Al marzo 1982 risale un 'esperimento' televisivo: un'inversione di ruoli tra Andreotti e Biagi, dove il primo intervista il secondo."



"Tra il maggio e giugno 1982 vanno in onda le 6 puntate di 'Questo secolo: 1935 e dintorni', un ritratto dell''Italietta fascista' e riprende il racconto di 'Questo Secolo' nel settembre-novembre 1984, quando viene trasmesso '1943 e dintorni': tra le tante voci anche la ex regina d'Italia, Maria Josè di Savoia" si continua.



"Il 25 novembre 1982 parte 'Film Dossier', una serie di dibattiti in studio su temi d'attualità nati da un film. La prima puntata è dedicata ai delitti di mafia, tre mesi dopo l'uccisione del Generale Dalla Chiesa. Ma è con la seconda metà degli anni 80, che la televisione di Biagi delinea una nuova formula: 'Linea diretta', ispirato al Nightline di Ted Koppel in onda sulla CBS. Debutto il 4 febbraio 1985, su Raiuno in seconda serata. Nella prima puntata, l'intervista ad Alì Acgà, seguiranno Francesca Mambro, il faccendiere Pazienza, le interviste a Falcone e Giuliani sulle indagini di mafia negli USA, il 1 marzo. La trasmissione riceve una recensione dal 'New York Times', dal 'Newsweek', dal Financial Times e da Variety. L'anno dopo, il 28 gennaio 1986. Biagi presenta su Rai1 'Spot', settimanale del martedì in prima serata. Un'intervista al personaggio apre la trasmissione: Silvio Berlusconi, intervistato negli studi Fininvest il 4 febbraio, rimane un momento epocale. C'è la Thatcher e c'è Gheddafi, che sono esclusive mondiali. C'è Sindona, due giorni prima della misteriosa morte. E poi l'apertura in diretta della borsa di Calvi. Il 3 marzo 1987, in una scenografia disegnata da Giorgio Armani, Enzo Biagi inizia la serie de 'Il Caso', settimanale della prima serata di Raiuno. La storia torna nel racconto di Biagi. Chiude gli anni 80 la seconda edizione di 'Linea diretta', ancora nella seconda serata su Rai1. Negli stessi mesi Biagi sta formalizzando il ritorno al Corriere della Sera, dopo 8 anni a Repubblica" si rende noto in ultimo.