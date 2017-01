Gli Sbandati ci sono anche dopo il Tg2

"Potrebbero cantare ad alta voce 'Vengo dopo il tg' l'affiatato gruppo degli 'Sbandati' - rivela in un comunicato la tv di Stato -, infatti lunedì 16 gennaio, giovedi 19 gennaio e venerdì 20 gennaio andranno in onda le pillole alle 21 dopo il Tg2. Tante le novità di questa seconda settimana dell'anno nuovo. Gigi&Ross guideranno il gruppo di panelist, gli 'analisti' più sarcastici e irriverenti della tv che commenteranno in maniera giocosa e irriverente, il meglio e il peggio della tv, dai format internazionali alle nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali ai social e al web, ormai collaudati, ma mai scontati ecco il gruppo di questa settimana: Il Pancio (fenomeno del web), Giulia Salemi (modella), Fabio De Vivo (speaker radiofonico e social media strategist), Filippo Giardina (comico attore) Ildo Damiano (il fashion editor più famoso nella moda), Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano) Velia Lalli (comica). Lunedì 16 gennaio, arriverà in studio Claudio Lippi, ineguagliabile giudice di Tale e Quale Show, che con la sua simpatia e la sua risata coinvolge tutto il pubblico. Giovedi 19 gennaio, ospite di Gigi e Ross uno tra più apprezzati registi, autori e conduttori televisivi Jocelyn, che sorprenderà di sicuro con il suo punto di vita sulle trasmissioni e i programmi della settimana. Venerdi 20 gennaio, lo studio si tingerà di rosa accogliendo una donna dalla forte personalità e dall'intelligenza sopraffina Camila Raznovich, conduttrice televisiva e radiofonica di molti fortunati programmi Rai e Radio2."