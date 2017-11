Garibaldi e i mille a Passato e presente

Garibaldi e i mille, su Rai3.

"Giuseppe Garibaldi, l'eroe nazionale che più di ogni altro ha inciso sull'immaginario, e la sua grande impresa: lo sbarco dei Mille. A 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda lunedì 13 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Gilles Pecout" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



La Rai continua: "L'impresa dei Mille comincia la notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860, quando due piroscafi, il Lombardo e il Piemonte, salpano da Quarto per raggiungere la Sicilia. A bordo ci sono poco più di mille volontari, che hanno risposto all'appello di Garibaldi."



Viene esposto in conclusione: "Il generale è stato incerto fino all'ultimo, perché inizialmente il suo obiettivo era marciare su Roma, ma Nino Bixio e Francesco Crispi lo hanno convinto ad andare in Sicilia, per sostenere le rivolte scoppiate nell'isola contro il governo borbonico."