FuoriTg: le risposte alle tante domande sulle pensioni

L'Ape che non vola è a FuoriTg, in onda mercoledì 18 ottobre su Rai3.

"FuoriTg a domanda risponde. A che punto siamo con l'APE volontaria, annunciata un anno fa ma ancora ferma all'esame della Corte dei Conti? Perché molte domande relative all'APE sociale non sono state accolte? E come avverrà la gestione del cumulo gratuito, che ancora deve essere sbloccata? A questa e ad altre domande risponderanno domani il segretario confederale UIL Domenico Proietti e il direttore centrale delle pensioni dell'INPS Luca Sabatini. Appuntamento mercoledì 18 ottobre alle 12.25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 curato da Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici" viene illustrato in un comunicato della Rai.