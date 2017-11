FuoriRoma: Ultima puntata dedicata a L'Aquila su Rai3

Ultima puntata dedicata a L'Aquila. FuoriRoma, in onda su Rai3 il 13 novembre alle 11 e 38.

"Lunedì 13 novembre, alle 23:10 su Rai3, Concita De Gregorio sarà a L'Aquila, per l'ottava e ultima puntata della terza stagione di FuoriRoma. L'Aquila. Le fatiche della ricostruzione, la gioia della vita che torna a brulicare" rendono noto dalla tv di Stato.



"E un cambio di guida politica per certi versi sorprendente: ora il sindaco è Pierluigi Biondi, espressione della destra e già militante di Casapound. Americo Di Benedetto, candidato del centrosinistra, ha sfiorato l'elezione al primo turno e poi ha perso al ballottaggio, pagando le spaccature a sinistra e la voglia di cambiare dopo dieci anni di governo Cialente. L'Aquila è una città in cui il tempo si misura in prima e dopo il terremoto" prosegue la Rai.



Si specifica dunque: "'N on diciamo più sei, cinque anni fa; quando vogliamo parlare di una cosa lontana diciamo: 'era prima del terremoto'', afferma il sindaco riferendosi al sisma che il 6 aprile 2009 ha distrutto quasi tutto."



"Ora si ricostruisce, i rumori dei lavori sono come musica per gli abitanti, come racconta la fotografa Claudia Pajewski. E la città prova a reinventarsi attraverso l'Università e il suo rettore Paola Inverardi" si continua.



"Ma L'Aquila sono anche i bambini che non hanno nostalgia del prima, sono le opere d'arte sui palazzi in ricostruzione, i ragazzi del comitato 3e32, il rap di Keso, le notti che tornano a popolare la città, i primi negozi che riaprono... e gli straordinari ricercatori dell'INFN sotto il Gran Sasso" viene rivelato in ultimo.