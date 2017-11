Frigo (Rai2): ospite Paola Perego

Rai2, Frigo, 11 novembre alle 10 e 30. Ospite Paola Perego.

"Tinto, conduttore e padrone di casa di Frigo, il programma di Rai2 in onda ogni sabato alle 10.30, avrà come ospite della prossima puntata Paola Perego. Sabato 11 novembre, lo chef Natalio Simionato si lascerà ispirare dal piatto preferito della conduttrice, il risotto allo zafferano, per realizzare una rivisitazione davvero originale e gustosa: un risotto all'emulsione di zafferano con midollo croccante e polvere di lardo, preparato con riso di Baraggia biellese e vercellese dop, Valle D'Aosta Lard d'Arnad dop e ciauscolo igp. Non mancherà la consueta ispezione di Tinto nel frigorifero della sua ospite e i suoi preziosi consigli sui giusti metodi di conservazione dei cibi. 'Frigo' è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" diffondono in una nota dalla tv di Stato.