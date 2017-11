Festa delle Forze armate anche in Rai: la programmazione del 4 novembre

La Rai per la Festa dell'Unità delle Forze armate dedica una programmazione su reti e testate.

"Non è più segnata in rosso sul calendario, ma il 4 novembre continua ad essere la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze armate. Una ricorrenza fondamentale - celebrata con manifestazioni a Roma e in decine di altre città italiane - per ricordare l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti del 1918 e gli accordi di pace del 4 novembre 1919 che chiusero la dolorosa pagina della Grande Guerra" viene esposto in una nota dalla Rai.



"A questa giornata la Rai dedicherà numerose iniziative editoriali televisive e radiofoniche. Molti gli spazi informativi su telegiornali e giornali radio e ampia la programmazione dedicata dalle Reti. Uno spot relativo alla Campagna istituzionale realizzata dal Ministero della Difesa '4 novembre 2017. Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate' - prosegue quindi la tv pubblica -, viene proposto dal 28 ottobre e fino al 5 novembre sulle reti Rai. Già da venerdì 3 novembre, inoltre, il contenitore di Rai1 'Unomattina' riserverà alla giornata uno spazio di approfondimento mentre 'La vita in diretta', la trasmissione pomeridiana di attualità con Francesca Fialdini e Marco Liorni ospiterà il Ministro della Difesa Roberta Pinotti."



"Anche Caterina Balivo su Rai2 con 'Detto fatto' darà risalto alla ricorrenza mentre 'Geo' - si sottolinea -, su Rai3, ospiterà in studio un rappresentante delle Forze Armate che descriverà la faticosa e indispensabile attività 'civile' della task force creata fra tutti i Corpi per proseguire il lavoro legato al dopo terremoto in Umbria e Marche, stavolta per la gigantesca opera di rimozione dei detriti."



"Rainews24 seguirà in diretta, a partire dalle 18.15, la Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia che si svolgerà al Quirinale con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche 'Community - L'altra Italia', il programma di Rai Italia (in onda alle 18.45 ora di New York), ricorderà l'anniversario e intervisterà il Ministro Pinotti per un saluto, suo e di tutto il Paese, ai militari italiani impegnati nelle missioni all'estero" si continua.



"Poi, sabato 4 novembre, giorno della ricorrenza si comincia con uno spazio dedicato da 'Unomattina in Famiglia', in onda alle 8.25 su Rai1, per proseguire alle 9.25 con la Celebrazione della Giornata dell'Unità d'Italia e Festa delle Forze armate dall'Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale" si osserva.



Si rende noto: "Anche RaiNews24 proporrà ampie finestre di approfondimento dedicate in particolare alla Celebrazione dall'Altare della Patria nelle diverse edizioni dei suoi tg. 'Mezzogiorno in Famiglia', alle 11.00, su Rai2, riserverà all'argomento uno spazio ad hoc come pure 'Celebration', il varietà di Rai1 con Neri Marcoré e Serena Rossi, in onda alle 21.25. Le redazioni regionali della TGR proporranno servizi e dirette evidenziando le iniziative che si svolgeranno sul territorio, in particolare il notiziario dell'Umbria seguirà le manifestazioni previste a Perugia e a Terni, e sarà intervistato il Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri, Massimiliano Della Gala. La redazione della Sicilia dedicherà servizi in tutti gli spazi informativi della giornata e, oltre a seguire gli appuntamenti istituzionali, racconterà il significato della ricorrenza dal punto di vista della regione, con ospiti e interviste. Uno sguardo particolare sarà dedicato al ruolo moderno delle forze armate svolto nei compiti di protezione civile in caso di calamità naturali. La Tgr Calabria realizzerà un servizio sulla Brigata Catanzaro che fermò l'attacco nazista da sud e un servizio sul Battaglione Bersaglieri Cosenza impegnato da anni nelle missioni di pace. Del ruolo della Brigata Sassari, attualmente impegnata in missioni di pace all'estero, si occuperà invece la redazione della Sardegna, mentre l'Abruzzo proporrà un servizio sulle missioni di pace del Battaglione Alpini de l'Aquila. Il Friuli Venezia Giulia, infine, effettuerà una diretta nell'edizione delle 14.00 dal Sacrario di Redipuglia; sarà realizzato inoltre un servizio sugli artificieri dell'Esercito che operano in territori di guerra e che, sul territorio del Friuli Venezia Giulia, si occupano del recupero di reperti della Grande Guerra."



"Non mancherà all'appuntamento Rai Storia che nella puntata de 'Il giorno e la Storia', in onda alle 24.00 (e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, 20.10), dedicherà l'almanacco al Milite Ignoto, la salma di un soldato morto in battaglia durante la prima guerra mondiale e non identificato, tumulato nell'Altare della Patria a Roma il 4 novembre 1921" si precisa.



"Poi alle 11.50, e in replica alle 18.30, sarà proposto 'Frammenti dalle celebrazioni', un percorso nel tempo composto da cinegiornali militari e da filmati dell'archivio Rai. Il portale web di Rai Cultura inoltre rilancerà con video e articoli i principali contenuti del canale Rai Storia. Rai Movie proporrà in prima serata il film di Ermanno Olmi 'Torneranno i prati' : il racconto della Grande Guerra ambientato nelle trincee sull'Altopiano di Asiago. Con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti e Francesco Formichetti, il film è ispirato al racconto 'La paura' di Federico De Roberto e premio della Critica a São Paulo 2015. Anche Radio Rai festeggerà l'anniversario del 4 novembre con approfondimenti, servizi e finestre informative in diretta nelle varie edizioni dei Gr Rai e all'interno della trasmissione '6suRadio1' in onda alle 6 del mattino. Il conduttore, Lorenzo Opice ospiterà alcuni interventi di rappresentanti delle Forze armate" si illustra in conclusione.