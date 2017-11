Fashion in The 1990s, lo stile degli anni Novanta su Rai5

Fashion in The 1990s: lo stile degli anni Novanta. In onda su Rai5 il 15 novembre alle 19 e 30.

"È stata definita l'era delle top model, dei giovani designer visionari e delle grandi firme. Ma gli anni '90 hanno anche segnato un distacco netto dalla moda colorata degli anni '80 e una nuova rivoluzione dopo lo stile hippie degli anni '70. Il giornalista francese Loïc Prigent ripercorre questo decennio fuori dagli schemi nel documentario 'Fashion in The 1990s', in onda mercoledì 15 novembre alle 19.30 su Rai5" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



La Rai specifica dunque: "Attraverso immagini d'archivio e le testimonianze di chi ha vissuto il periodo, Prigent fa un tuffo negli archivi di tutto ciò che è stato indossato, visto e desiderato durante gli anni '90, e analizza i temi che più hanno contraddistinto e definito il periodo: il 'grunge', il cattivo gusto, il 'bling', il boom dello 'streetwear', il sexy e il minimalismo."



"Stili forti ispirati dall'inizio della recessione e dalla ribellione, dall'intellettualismo e dall'eccessiva sensualità, che in questo documentario vengono letti e decifrati come manifestazioni socioculturali. E che oggi, nelle collezioni dei più grandi stilisti sulle passerelle di Parigi, Milano e New York, sono oggetto di recupero e tornano protagonisti grazie alla rivisitazione in chiave 2.0 proprio della moda di quegli anni" si descrive in ultimo.