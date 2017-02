Ex Rizzoli in Rai: Delia Gandini nuovo Direttore dell'Internal Auditing

Rai affidato incarico direttore internal auditing a Delia Gandini.

"La Rai comunica di aver affidato, a partire dalla data odierna, l'incarico di Direttore dell'Internal Auditing alla dottoressa Delia Gandini. La dottoressa Gandini vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori Amministrazione e Controllo di diverse aziende, quotate e non, italiane e straniere, che le hanno permesso di raggiungere una potente visione d'insieme delle dinamiche aziendali. In particolare, dal 2013, ha ricoperto la carica di Chief Audit Executive per il Gruppo Rizzoli Corriere della Sera" rivelano in una nota dalla tv di Stato.