Evasione IVA in raccolta pubblicità, Rai: fiducia nella magistratura

La Rai è coinvolta in una inchiesta su una presunta evasione dell'IVA sulla raccolta pubblicitaria. La Rai comunica di essere a "totale disposizione della magistratura per la ricostruzione dell'accaduto".

"Per quanto riguarda l'inchiesta su Rai Pubblicità, nel ribadire di aver sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di disciplina fiscale, Rai conferma di essere a completa e totale disposizione della magistratura per la ricostruzione dell'accaduto" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



I magistrati indagano sull'ipotesi che la Rai, azienda di Stato, possa aver evaso il fisco omettendo di versare l'IVA nella sua raccolta pubblicitaria per alcuni anni e fino al 2012. Proprio oggi la Guardia di Finanza ha visitato gli uffici della Rai a Torino e a Roma. Gli accertamenti riguardano presunte irregolarità fiscali della concessionaria di pubblicità. L'indagine è concentrata su un giro di fatturazioni che avrebbe portato a un abbattimento dell'IVA.



Dalla Rai espongono in conclusione: "L'azienda confida nel lavoro degli inquirenti per poter vedere accertata la propria estraneità."