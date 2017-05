Europei Under 21: Rai si aggiudica l'esclusiva

Europei Under 21: diritti in esclusiva Rai per 4 anni.

"Rai si è aggiudicata, dopo la conclusione del bando di gara della Uefa, i diritti esclusivi di trasmissione dei Campionati Europei di calcio Under 21 delle edizioni 2017 e 2019" diffondono in un comunicato dalla tv di Stato.



"La fase finale dell'edizione 2017 si svolgerà in Polonia, dal 16 al 30 giugno e vedrà la partecipazione di 12 squadre, tra cui l'Italia di Gigi Di Biagio. La Rai trasmetterà tutti e 21 gli incontri in programma. La fase finale dell'edizione del 2019, invece, si svolgerà in Italia e a San Marino, e sarà valida anche per le qualificazioni alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020" si riferisce in conclusione.