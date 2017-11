Elementary (Rai2): 'Storia di un cadavere'

Elementary - 'Storia di un cadavere', 11 novembre 2017 alle 22 e 35.

"Il cadavere di Travis Unger viene trovato in un armadio venduto all'asta di un magazzino. A scoprire che l'uomo assassinato era un ladro - viene illustrato in una nota della tv di Stato -, ma nel magazzino in cui è stato ucciso è scomparso solo un vecchio diario di bordo del 1700 appartenuto al capitano di vascello Barker, saranno Sherlock e Watson nell'episodio di 'Elementary' dal titolo 'Storia di un cadavere', in onda sabato 11 novembre, alle 22.35, su Rai2. Sembra però che un tesoro dei pirati sia nascosto in un antico galeone ormai inabissato. Sherlock ricorderà che è un errore avanzare teorie prima di avere prove certe, perché si rischia di alterare i fatti per adattarli alle teorie."