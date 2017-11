Die Walküre a "Omaggio alla Scala" (Rai5)

Omaggio alla Scala, Die Walküre, 12 novembre 2017 alle 9 e 50.

"La Tetralogia completa dell'Anello del Nibelungo eseguita al Teatro alla Scala di Milano fra il 2010 e il 2013 - viene illustrato in un comunicato dalla Rai -, con la direzione musicale di un unico grande maestro, Daniel Barenboim, annoverato tra i più affermati interpreti di Wagner."



"Così Rai Cultura rende omaggio ai quaranta anni di collaborazione con il teatro scaligero e festeggia il maestro Barenboim che il prossimo 15 novembre compirà 75 anni. Dopo il prologo Das Rheingold - spiega dunque la tv di Stato -, Rai Cultura trasmette il secondo dei quattro drammi che compongono il ciclo wagneriano: 'Die Walkúre', in onda domenica 12 novembre alle 9.50 su Rai5. L'opera viene proposta nella versione diretta da Barenboim per la prima scaligera del 2010, con la regia di Guy Cassiers. Tra gli interpreti Simon O'neill (Sigmund), Waltraud Meier (Sieglinde), John Tomlinson (Hunding), Vitalij Kowaljow (Wotan), Nina Stemme (Brúnnhilde), Ekaterina Gubanova (Fricka), Danielle Halbwachs (Gerhilde), Carola Höhn (Ortlinde), Anaïk Morel (Schwertleite). Regia televisiva di Emanuele Garofalo."



Si riporta: "Frutto di ben ventisei anni di lavoro, dal 1848 al 1874, la Tetralogia wagneriana è considerata oggi una delle più imponenti creazioni nella storia della musica, composta da quattro drammi musicali che insieme costituiscono un continuum narrativo che si svolge nell'arco di un prologo (Das Rheingold) e tre 'giornate' (Die Walkúre, Siegfried, Götterdämmerung)."



"Rai Cultura proporrà tutte le opere della Tetralogia fino al 26 novembre - si prosegue in conclusione -, nello spazio dedicato all'opera lirica in onda ogni domenica mattina su Rai5. Nelle domeniche successive, l'omaggio proseguirà con le altre opere del ciclo wagneriano, dirette sempre dal maestro Barenboim con la regia teatrale di Guy Cassiers."